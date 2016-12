Napoli, Benitez contatta Pennant

10:26 - Clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra sulle mosse di mercato del Napoli. Secondo il 'Daily Mirror' è pressing del club azzurro su Jermaine Pennant, classe 1983, svincolato dal gennaio scorso dopo l'esperienza allo Stoke City. Benitez, che ha già allenato l'esterno destro al Liverpool, lo avrebbe già contattato più volte per sondarne la disponibilità e sincerarsi delle sue condizioni fisiche prima di dare il suo benestare all'operazione.

Addirittura il Daily Mirror darebbe la firma per imminente. Per il resto si attendono novità sul fronte Gonalons: il capitano del Lione, fortemente voluto anche qui da Benitez, ha chiesto al presidente Aulas la cessione e ora il Napoli potrebbe avere il giocatore a 11-12 milioni di euro. Per Sandro, l'altro centrocampista nel mirino degli azzurri, è in programma un vertice con il Tottenham nei prossimi giorni.