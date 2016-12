Napoli, assalto del Tottenham per Rafa Benitez

13:24 - Con la Coppa Italia in bacheca e un terzo posto in campionato, la prima annata di Rafa Benitez alla guida del Napoli può ritenersi soddisfacente. Secondo i media inglesi, però, potrebbe anche essere l'ultima. Il Tottenham starebbe per tentare l'assalto al tecnico spagnolo che gode di grandissima stima in Premier League. Il patron degli Spurs, Levy, darà l'addio a Sherwood e vorrebbe Benitez con carta bianca per il mercato estivo.

Un'operazione difficile, certo, ma non per questo impossibile soprattutto se si accosta il fascino della Premier League a uno come Benitez che, in quel contesto, ha fatto grandissime cose e lasciato ottimi ricordi. I primi sondaggi da parte degli Spurs sono già in programma per capire l'effettiva fattibilità dell'affare, ma per tentare nell'impresa di convincere Benitez a lasciare Napoli dopo una sola stagione, Levy ha pronto l'asso della carta bianca sul prossimo mercato estivo. Oltre, ovviamente, a uno stipendio superiore rispetto a quanto percepito in Italia dal tecnico. L'unica cosa certa al momento però è l'addio di Tim Sherwood dalla panchina del Tottenham.