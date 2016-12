Napoli: assalto a Mascherano, Benitez in pressing

22:10 - Questa potrebbe essere la volta buona. Dopo averlo a lungo inseguito l'estate scorsa e a gennaio, il Napoli è tornato a farsi sotto con Mascherano, che con l'arrivo di Luis Enrique sembra destinato a lasciare il Barcellona. Benitez - che ha allenato l'argentino ai tempi di Liverpool - è in continuo contatto col giocatore, a cui affiderebbe il centrocampo partenopeo. L'intenzione è quella di chiudere l'affare prima dell'inizio del Mondiale.

Sono soprattutto due i motivi per i quali il matrimonio tra Mascherano e il Barcellona, che dura dal 2010, pare essere giunto al capolinea. L'argentino, che dai blaugrana viene utilizzato da anni come difensore centrale, vorrebbe tornare a giocare a centrocampo, cosa che Benitez gli garantirebbe al 100%. Inoltre, dopo l'addio di Martino, l'arrivo di Luis Enrique sulla panchina catalana potrebbe dare la spinta decisiva al divorzio. L'ex tecnico della Roma, infatti, non ha intenzione di puntare sull giocatore, che non rientra nelle sue prime scelte. Ecco perché questa potrebbe essere davvero la volta buona per vedere l'argentino con la maglia del Napoli. Possibilmente, prima del Mondiale.