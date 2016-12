Napoli, assalto a Di Maria se parte Hamsik

12:36 - La partenza di Marek Hamsik a fine stagione non è più un'eresia in casa Napoli. La dirigenza azzurra è disposta a sedersi al tavolo delle trattative con chiunque porti in dote un'offerta da almeno 25 milioni di euro. Ma c'è di più, De Laurentiis ha già pronta l'alternativa ad effetto: Angel Di Maria. Un affare difficile, ma non impossibile, con l'argentino che non gode della massima stima di Ancelotti. Un'operazione alla Higuain è possibile.

La notizia è stata raccolta dal nostro Marco Barzaghi ed è di quelle che scottano. La volontà del Napoli è ambiziosa, ma con l'eventuale partenza di Hamsik la possibilità che vada in porto il tutto si alza di percentuale. Se per lo slovacco, che piace all'Inter ma anche in Premier League, si riuscisse a fare un fondo cassa di 25 milioni di euro, l'operazione Di Maria come sostituto partirebbe immediatamente. Il giocatore piace anche a Benitez oltre che a De Laurentiis, ma per strapparlo al Real Madrid servirebbero almeno 40 milioni. Un'operazione ambiziosa, appunto, ma non impossibile per una serie di motivazione che in passato hanno portato Higuain al San Paolo.

Innanzitutto Ancelotti non stravede per Di Maria, tanto da non averlo ancora inquadrato tatticamente come dimostrano i continui cambi di ruolo in campo. L'argentino, invece, vorrebbe avere il posto fisso in squadra e anche per questo motivo potrebbe accettare la destinazione di buon grado, con il fascino di Maradona sullo sfondo e la possibilità di ritrovarsi con vecchi compagni di squadra come il Pipita. Infine non sono da sottovalutare gli ottimi rapporti tra il Real Madrid e De Laurentiis, che potrebbero anche portare a un piccolo sconto sul cartellino.