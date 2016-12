Napoli all'attacco: sondaggio per Aubameyang

20:06 - Con un terzo posto da difendere e un secondo da inseguire come un sogno, il Napoli sta pianificando dietro le quinte quelli che saranno i movimenti estivi di mercato per far fare alla rosa il definitivo salto di qualità. La relazione di Benitez è chiara: servono un terzino, un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. I lavori più avanzati sono per la punta: sul taccuino di Bigon c'è Pierre Aubameyang del Borussia Dortmund.

I prossimi mesi non saranno facili per la dirigenza azzurra che, dopo quest'annata partita col botto salvo poi scemare nel finale con l'eliminazione dall'Europa e l'allontanamento dal secondo posto, non potrà più sbagliare scelte nel puntare con decisione al salto di qualità dentro e fuori i confini italiani. Il primo step è trovare un vice Higuain di qualità e affidabilità, un attaccante moderno da valorizzare e in grado di integrarsi perfettamente nel modulo offensivo di Rafa Benitez. Il profilo giusto, o perlomeno quello cercato dalla dirigenza, risponde al nome di Pierre Emerick Aubameyang, 25enne attaccante del Borussia Dortmund, ex Milan. Le qualità non si discutono e Bigon le conosce bene già dai tempi del Saint Etienne. Il problema, semmai la trattativa dovesse entrare nel vivo, è il prezzo del cartellino perché il Borussia Dortmund è una boutique di lusso in Germania. Per questo si valutano anche alternative: dalla sicurezza Gilardino al bianconero Vucinic, fino ad Alessandro Matri.

Qualcosa però si muove anche per gli altri reparti in attesa di capire che cosa ne sarà di Pepe Reina. In difesa, sempre del Borussia Dortmund, piace Lukas Piszczek, con Javier Mascherano che sembrerebbe a un passo dall'accordo, per dare un giocatore di quantità e qualità sia come centrale difensivo che come mediano. Per la difesa invece i nomi richiesti da Benitez sono sempre quelli: Agger o Skrtel del Liverpool.