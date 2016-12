Napoli, AdL boccia Lavezzi: "E' un vecchiarello"

12:53 - Alla vigilia della sfida con l'Inter, De Laurentiis esclude categoricamente l'ipotesi di un ritorno a Napoli del Pocho. "Il ritorno di Lavezzi? E' diventato 'nu vecchiariello', ragazzi. - ha detto ad alcuni tifosi -. minestre riscaldate... Una moglie che è andata con un altro te la riprenderesti?". Poi in vista del big match a San Siro con i nerazzurri: "Sono andato a Milano e ho trovato la squadra carica e motivata".

Il Napoli, dunque, dice definitivamente addio a Lavezzi. Il presidente del Napoli non ha usato giri di parole per bocciare l'idea di un ritorno del Pocho, chiarendo il suo punto di vista sulla vicenda e spegnendo tutte le voci di mercato a riguardo. "Voi volete vincere? Anche io voglio di più - ha aggiunto De Laurentiis, rivolgendosi ai tifosi dopo aver autografato una 500 d'epoca tutta azzurra -. Lo scudetto? Non si sa nemmeno se il Bayern Monaco, che ha 5 volte il nostro fatturato, riesce a vincere".



Poi una battuta sull'attesissima gara contro l'ex Mazzarri. "Sono andato a trovare - ha scritto AdL su Twitter - i ragazzi nel ritiro di Milano e li ho trovati carichi e motivati per la sfida di domani".

IL VIDEO

Video di NapoliMagazine.com

Video di Marco Porpora, proprietario della 500 versione Napoli