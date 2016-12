Napoli, accordo trovato per Jorginho 

15:55 - Per il Napoli la sfida in casa del Verona è stata anche l'occasione per trattare Jorginho. Missione andata a buon fine, il ds Bigon ha infatti trovato l'accordo con la dirigenza gialloblù sulla base di 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus legati alle presenze del centrocampista, come scrive Il Mattino. Già in giornata si potrebbe chiuedere l'affare: il brasiliano naturalizzato italiano è pronto a firmare e iniziare la sua nuova avventura.

L'affare Jorginho però non esclude l'arrivo di Gonalons. La trattativa per il centrocampista del Lione è sempre in stallo, il francese ha dichiarato di restare in Francia, ma ha lasciato la porta ancora aperta: "Tutto può succedere". Queste tre parole fanno sperare Benitez e De Laurentiis che intanto si sono tutelati facendo un passo avanti importante per il mediano del Verona. Sorpassata la concorrenza di Roma e Milan, ora bisogna chiudere alla svelta per poi pensare agli altri obiettivi.