Napoli, accelerata per Kramer: il sì a un passo

11:17 - Il Napoli è pronto a chiudere un importante colpo per il centrocampo di Benitez, che già settimana prossima potrebbe avere a disposizione l'obiettivo numero uno per la linea mediana: si tratta di Christoph Kramer, che negli ultimi giorni sembrava essere sfumato. I partenopei sono a un passo dall'intesa col Bayer Leverkusen, a cui andranno 13 milioni di euro. Per il giocatore, invece, è pronto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione.

Non si tratta di un improvviso ritorno di fiamma, visto che il Napoli ha continuato a lavorare sottotraccia sia col Bayer Leverkusen, sia con l'agente del giocatore Renè vom Bruch. Kramer, che tornerà dalla vacanze a Formentera tra domenica e lunedì, è pronto a dare il definitivo sì all'operazione, che porterà nelle casse del Bayer 13 milioni di euro.



Rudi Voeller, d.s. del club di Leverkusen, nei giorni scorsi aveva bloccato l'affare, spiegando che Kramer sarebbe rimasto in presito per un altro anno al Borussia Moenchengladbach. Uno scoglio di poco conto, aggirabile con una minima penale da versare al 'Gladbach. Tutte le parti, infatti, hanno ormai raggiunto l'intesa per trasferire il centrocampista campione del mondo alla corte di De Laurentiis. Già lunedì potrebbe essere il giorno decisivo.