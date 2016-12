Napoli, 48 ore decisive: tutto su Capoue o Ralf 

10:08 - Quarantotto ore. Decisive. Il Napoli vuole rispondere alle attese e alle perplessità dei tifosi, delusi e arrabbiati dopo il pareggio con il Chievo, dando a Rafa Benitez i rinforzi che il tecnico spagnolo chiede. Il nome caldo è sempre quello di Capoue. Il ds azzurro Bigon ha nuovamente contattato l'agente del francese, Mino Raiola: quest'ultimo però non è in Europa e solo al suo rientro, previsto nei prossimi giorni, potrà esserci l'affondo decisivo, quello necessario per superare il muro sinora opposto dal Totthenam.



Dopo l'ultima chiusura del presidente del Lione per Gonalons ("Non penso cambierà qualcosa nella nostra rosa - ha dichiarato infatti Aulas - perché a gennaio non ho intenzione di vendere qualche mio giocatore nonostante le offerte ricevute"), tutto o quasi ruota dunque sul centrocampista degli Spurs. Tutto o quasi perché l'inizio della settimana potrebbe vedere invece un'accelerata improvvisa e decisiva per Ralf, il centrocampista brasiliano del Corinthians su cui la dirigenza azzurra non ha mai distolto lo sguardo.



E se per la difesa piace molto Henrique del Palmeiras, il problema - oltre al fatto che un suo arrivo escluderebbe quello di Ralf, visto che entrambi sono extracomunitari - è che il club brasiliano non molla e resta di parere negativo verso la richiesta azzurra di un prestito fino a giugno.