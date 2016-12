Nainggolan, offerta del Napoli ma la Roma rilancia

15:05 - La telenovela sembrava finita, con Naingollan pronto a vestire la maglia del Napoli dopo il colpo di coda di De Laurentiis, che ha offerto al Cagliari una comproprietà intorno ai 9 milioni di euro. Quando mancava solo l'assenso del giocatore, ecco la contromossa della Roma, che ha presentato un'offerta al club sardo per un prestito vicino ai 3 milioni e un riscatto di 6,5 per la metà del giocatore. Intanto Galliani: "Asta chiusa. Al Milan non viene"

La prima a muoversi sul belga è stata la Juve, con Marotta che avrebbe piazzato il colpo se la Juve fosse arrivata agli ottavi di Champions League. Invece, ultimamente, si era fatta forte la voce che voleva Nainggolan verso la Milano rossonera. Il club di Berlusconi aveva offerto 7 milioni più la comproprietà del giovane Cristante ma Galliani non ha potuto chiudere la trattativa per l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio. Ora la corsa è tra il Napoli e i giallorossi e, con offerte quasi identiche presentate al club sardo, sarà importantissima la volontà del giocatore.



MILAN, GALLIANI: "DA NOI NON ARRIVA. PER ME VA ALLA ROMA"

Il Milan si ritira dalla corsa per il centrocampista del Cagliari Nainggolan. ''Lasciamo fare ad altri. Anche se io credo che l'asta sia gia' conclusa - ha sorriso l'ad rossonero Adriano Galliani intervistato da Sky prima di Milan-Atalanta - Dove va Nainggolan? Non lo dico, ma non viene al Milan. Se dovessi fare una previsione direi Roma, ma magari sbaglio tutto".