Mourinho: "Eto'o a luglio può tornare all'Inter"

15:23 - Eto'o e l'Inter. Potrebbe accadere il prossimo luglio: l'indimenticabile campione del Triplete, 33 anni, lascerà il Chelsea di Mourinho per tornare al Mallorca, prima opzione; oppure all'Inter. E' quanto dice José Mourinho, non si capisce su quali basi: per suggestione oppure perché conosce i reali intendimenti del camerunese. Noi li riportiamo per cronaca spicciola di mercato. Sapendo che Thohir punta sui giovani, per il futuro.

"Eto'o -ha detto Mourinho- è un grandissimo giocatore, con una carriera straordinaria, e anche se ha una certa età non è comunque nella stessa posizione di altri veterani del Chelsea. Sapevo che si sarebbe inserito, che avrebbe fatto bene prima o poi, perché è un giocatore di talento, un goleador e un bravo ragazzo: non aveva mai giocato in Premier League, ed è voluto venire lui qui al Chelsea".

E poi: "Non so però se rimarrà qui a fine stagione: potrebbe rimanere, come potrebbe andare a Mallorca per mantenere la promessa fatta a suo figlio o potrebbe anche tornare in Italia, per finire all'Inter...".