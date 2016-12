Morata snobba l'Italia e dice no a Inter e Juve: "Per me solo il Real"

11:17 - Al termine della partita vinta per 5-0 dal Real Madrid sul Betis anche grazie a un suo gol, Alvaro Morata - finito nel mirino di Inter e Juve - ha voluto spazzare via le voci di mercato: "Sono felice qui" ha assicurato il giovane attaccante spagnolo. "Ho parlato con la società e con Ancelotti chiarendo che voglio restare qui. Questa squadra è tutta la mia vita e resterò qui finché il club lo vorrà. Sono nella squadra più grande del mondo".

Un talento che fa indubbiamente gola a molte big europee. Soprattutto per quel contratto in scadenza nel 2015 che, in chiave mercato, potrebbe aprie ad operazioni interessanti anche sotto il profilo economico. Non fosse per la fermezza della posizione dell'attaccante spagnolo che a 21 anni, con uncidi apparizioni stagionali in Liga e 3 gol, non ha intenzione di lasciare il club della sua vita e forte della fiducia in lui riposta da Carlo Ancelotti ha intenzione di giocarsi tutte le sua chances al fianco di Cristiano Ronaldo e compagni.