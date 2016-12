Morata, prime parole in diretta su Premium

14:13 - Primo giorno da juventino per Alvaro Morata. Lo spagnolo, arrivato felicissimo a Torino ieri sera, poco dopo le 12,30 ha concluso le visite mediche di rito. Alle 8:30, in perfetto orario, si è presentato alla clinica Fornaca dove ha completato la prima parte dei controlli. Poi lo spostamento all'istituto di Medicina dello sport per il completamento dell'iter.

Alle 12,35, il sito della Juventus ha precisato che i controlli medici si sono conclusi e che Morata ha lasciato l'istituto di Medicina dello sport. Il passaggio nella sede del club bianconero per la firma del contratto (5 anni), quindi il pranzo.

Alle 15,30 è in programma la presentazione dell'attaccante allo Juventus Stadium. Presentazione che potrete seguire in diretta sui canali Premium a partire dalle 15,20, in studio Davide Dezan e Niccolò Ceccarini.

Morata non vede l'ora di mettersi a disposizione di Allegri. Alle 17, a Vinovo, il primo allenamento dell'attaccante spagnolo.

L'attaccante ex Real Madrid è stato accolto da un giovane gruppo di tifosi che hanno chiesto foto e autografi.