Morata, la Juve offre 15 milioni più 5 di bonus

18:35 - Dai colloqui, si passa ai fatti. La Juve, tramite l'intermediario Beppe Bozzo, ha presentato una prima offerta al Real Madrid per Morata, grande obiettivo per l'attacco. Venerdì l'agente, come riferito da As, è stato negli uffici dei blancos al Bernabeu insieme a Juanma Lopez, procuratore del giocatore. I bianconeri offrono 15 milioni di euro più cinque di bonus, a condizione che non venga inserita la clausola di controriscatto a favore degli spagnoli.

Il Real Madrid, in ogni caso, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo non darà l'ok all'operazione fino a quando non avrà trovato un sostituto di Morata, forte anche delle diverse offerte arrivate in sede. Oltre a quella bianconera, infatti, sono state presentate altre due proposte: una dall'Inter e una dai tedeschi del Wolsfburg. Più nell'ombra i movimenti di Villarreal, Siviglia e le inglesi Arsenal e Tottenham.



La Juve, forte dell'intesa già raggiunta col giocatore, è comunque in netto vantaggio sulla concorrenza e ha presentato al Real Madrid un'offerta di 15 milioni di euro più altri cinque legati ai bonus. I bianconeri, però, non vogliono che venga inserita la clausola legata al possibile riacquisto da parte dei blancos. Una condizione che, per ora, il club campione d'Europa non sembra disposto ad accettare.