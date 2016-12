Morata-Juve: è il giorno decisivo

19:59 - Giorno decisivo per Alvaro Morata alla Juventus. Beppe Bozzo, agente italiano del giocatore, è a Madrid per trattare con la dirigenza del Real per parlare della cessione dell'attaccante ai bianconeri. L'offerta della Vecchia Signora è sempre quella: 15 milioni più bonus. Si cerca di lavorare proprio sui bonus per arrivare almeno alla cifra totale di 18 milioni di euro. Intanto la Juve ha già l'accordo con il giovane che vuole sbarcare a Torino.

JUANMA LOPEZ: "E' PIU' VICINO ALLA JUVE"

In mattinata primo incontro tra le parti. Beppe Bozzo con l'agente del giocatore Juanma Lopez ha iniziato la trattativa con i dirigenti del Real Madrid. Una riunione positiva visto che all'uscità il procuratore, intercettato da As, si è detto ottimista: "Morata è più vicino alla Juve". Nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro: la fumata bianca, o meglio bianconera, è attesa.

La Juve vuole chiudere in fretta anche perché tra sette giorni inizia il ritiro e Conte vorrebbe Morata a disposizione da subito. Le parti sono ancora lontane, ma il blitz di oggi è decisivo per trovare un'intesa. Una volta raggiunta le firme potrebbero arrivare nel giro di qualche giorno perché per il resto è tutto fatto: c'è la volontà della stellina di vestire bianconero a ogni costo. Il contratto dell'attaccante con i Blancos è in scadenza nel 2015 e da sei mesi continua a non rinnovare. Allo Stadium troverebbe più spazio rispetto che al Bernabeu: da qui la volontà di intraprendere la nuova avventura in Italia.