Morata, Juve avvisata: il Real vuole 30 milioni o 18-20 con diritto di riscatto

13:27 - Il Real Madrid fissa il prezzo per il cartellino di Morata, cercato con insistenza soprattutto dalla Juve (l'Inter è in seconda fila) ma anche da alcuni club europei come Arsenal e Wolfsburg. Secondo quanto riferito da "As", i Merengues per l'attaccante vogliono 30 milioni di euro o, in alternativa, 18-20 milioni ma con il diritto di riscatto a favore del club spagnolo, che pagherebbe eventualmente una plusvalenza del 30%.

Nel caso in cui si verificasse la seconda ipotesi, dunque, il Real potrebbe poi riacquistare Morata per circa 26 milioni di euro. Innanzitutto, comunque, il primo obiettivo di Florentino Perez è quello di rinnovare il contratto dell'attaccante, in scadenza nel 2015. Dopodiché ci sarà il via libera per la cessione, anche se l'attaccante - sempre secondo quanto riportato da "As" - darebbe l'ok al rinnovo solo nel caso in cui la sua prossima destinazione fosse il Villarreal, con l'ingaggio (3 milioni) in parte pagato dai blancos.



Intanto il Real Madrid ha già pronta una lista di nomi su cui fiondarsi una volta ceduto Morata. I prescelti da Ancelotti sono quattro: Benteke, Lukaku, Volland e Iturbe.