Morata e Iturbe: la Juve chiude gli affari 

10:32 - Morata e Iturbe alla Juventus: ci siamo, questo è il giorno buono per chiudere i due affari. I bianconeri aspettano notizie da Madrid e incontrano il Verona. L'attaccante classe 1992 rinnoverà con il Real fino al 2018 e poi firmerà con i bianconeri: i Merengues hanno la clausola di riacquisto. Mercoledì sera lo spagnolo potrà essere già a Vinovo. Marotta, che ora è in sede a Torino, poi parlerà con i gialloblù per l'argentino.

Si preannuncia una grande giornata per la Juventus: la squadra si riunisce a Vinovo e Marotta vuole fare due regali a Conte. Due colpi quasi fatti, ma manca l'ultima parola, soprattutto del Verona. Tra i due Iturbe sembra essere quello più lontano perché c'è solo un accordo di massima tra le parti, in più l'interesse dell'Atletico Madrid. Da una sponda all'altra della capitale spagnola la situazione è più rosea: Morata è uscito allo scoperto e per firmare con i bianconeri mancano solo gli ultimi dettagli.