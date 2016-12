Montella si toglie dal mercato: "Voglio rimanere a Firenze"

17:32 - Fuori dal mercato, dal balletto delle panchine che scottano e che contano. Vincenzo Montella mette la parola fine a ogni indiscrezione sul suo futuro e lo fa rispondendo al presidente Cognini, pronto a confermare che sarebbe stato il tecnico della Fiorentina anche nella prossima stagione. Eccolo, allora, l'Aeroplanino: "Sono sempre rimasto sereno, le mie parole sono quelle di chi vuole rimanere. Altrimenti avrei eluso la clausola rescissoria".



Montella spiega ancora: "Se avessi desiderato cambiare aria, avrei usato un'altra strategia, se non avessi avuto più entusiasmo avrei potuto eludere la clausola rescissoria. La mia volontà era ed è quella di rimanere. Non ho sbagliato tempi e modi perché avevo prima detto a loro quello che era necessario per provare a migliorare la classifica, avendo con me i calciatori tutti i giorni avevo un po' di presunzione di conoscerli meglio. Sapevo che avremmo raggiunto il quarto posto. La clausola? Può decadere: è un accordo tra gentiluomini".Anche perché, va detto, la società ha risposto presente alla sua richiesta di rinforzare la rosa: "Il nostro obiettivo è quello di non perdere la nostra identità e il nostro modo di fare calcio, restare noi stessi anche nelle sconfitte. Questo non dobbiamo assolutamente perderlo. Abbiamo migliorato del 30% il fatturato e credo che questo sia merito anche del gruppo dei giocatori. Mi sento stimato da parte della società perché se così non fosse sarei andato via".

Niente Juve e Milan, quindi: "Le mie parole erano solo un modo per dire il mio pensiero, era un dovere oltre che un diritto". Avanti con la Viola, perciò, anche se qualche giocatore, Cuadrado su tutti, potrebbe partire: "Non penso a Cuadrado, penso che abbiamo una grandissima responsabilità e ci teniamo a far bene. È arrivato vicino al top, ma non è ancora al top. È cresciuto molto e spero di poterlo allenare ancora. Dipende dall'Udinese e da tante cose. Il Torino? A prescindere da come finiranno in classifica, complimenti a loro che hanno tenuto la competitività più alta".

Sulla formazione anti-Toro c'è da capire se Rossi sarà titolare o meno? "È una possibilità, dipende da come sta il ragazzo. Gomez? Andrà in panchina. Egazy? Fisicamente sta bene, ma è fuori da un anno. Comunque si merita di giocare e speriamo di farglielo fare. Contatti con altre società? No, nessun coinvolgimento diretto".