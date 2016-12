Montella chiama Di Natale: vieni a Firenze 

19:02 - Una pazza idea? Forse. Vincenzo Montella vuole Totò Di Natale. Subito, a gennaio. Lasci l’Udinese e venga a Firenze. Ma Di Natale ha appena annunciato che a fine stagione chiude col calcio e che i prossimi cinque mesi, in Friuli, sono quelli conclusivi. Montella lo sa, ovviamente, e per questo vuole parlare con l’attaccante, ammesso che non lo abbia già fatto, per capire quali sono i margini del suo eventuale approdo a Firenze e della sua rinuncia al calcio giocato, il prossimo giugno.

Non è facile strappare il “si”, nonostante gli ottimi rapporti Montella-Di Natale. Dicono: impossibile ottenerlo. L’attaccante dell’Udinese nelle ultime stagioni ha detto no alla Juventus e al Milan, e da Firenze –gennaio del 2013- aveva già ricevuto un invito, poi declinato. Ma oggi chiedere si può. E aspettare qualche giorno per la risposta, anche.