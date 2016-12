Mondonico torna in panchina: allenerà l'Equipe Lombardia

10:22 - Ai box dopo la brutta esperienza a Novara, Emiliano Mondonico torna a sedersi su una panchina. L'ex allenatore di Torino e Atalanta allenerà l'Equipe Lombardia, club di calciatori in attesa di un contratto. Con il patrocinio dell'Associazione Italia Calciatori, Mondonico inizierà il raduno il 28 luglio per un'estate ricca di amichevole. Tra le altre l'Equipe Lombardia affronterà Como, Varese, Pro Sesto e Albinoleffe, sua ex squadra.