Monaco, Valdes non supera le visite mediche

10:34 - Un nuovo 'no' blocca il trasferimento di Victor Valdes. A un mese di distanza dal primo mancato superamento delle visite mediche, il portiere, svincolato dal Barcellona, si è presentato ancora una volta in clinica a Monaco. Esito invariato, come confermato dal vice presidente monegasco Vasilyev, che ha annunciato il ritiro del Monaco dalla trattativa perchè il ginocchio del portiere non dà le necessarie garanzie al club.

Altra delusione per l'ex azulgrana che, dopo aver saltato il finale di stagione al Barcellona e il Mondiale con la Spagna, deve cercare una squadra disposta ad attendere la completa guarigione. Guaio anche per il Monaco che perde un potenziale colpo a parametro zero.

Ora il club monegasco, nonostante le dichiarazioni di rito di Vasilyev che ha rivelato di puntare su Subasic, cercherà un nuovo portiere al quale affidare la porta. Non solo Perin tra i candidati, le dichiarazioni dell'agente di Cech (Chelsea) aprono nuovi scenari, soprattutto in caso di approdo di Courtois in Blues. Da non escludere nemmeno l'ipotesi parametro zero che porta a Ochoa.

AG. VALDES: "ABBIAMO UN CONTRATTO"

Le parole di Vadim Vasilyev non sono affatto piaciute a Gines Carvajal, l'agente dell'ex portiere del Barcellona. Che ha replicato seccamente: "Abbiamo firmato un contratto quadriennale e lo faremo valere". Il rapporto fra il Monaco e Valdes non comincia sotto i migliori auspici. Il Monaco vuole che non cominci affatto.