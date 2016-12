Monaco, rilancio per Conte: 120 milioni per il mercato

15:21 - Mentre il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Antonio Conte per pianificare il futuro della Juventus non c'è stato, i primi dettagli dell'offerta del Monaco al tecnico pugliese hanno cominciato a uscire. Un rilancio deciso, quello francese, che sta facendo fare più di una riflessione a Conte. Non più solo il triennale da 7,5 milioni di euro a stagione, ma anche un budget per il mercato da 120 milioni per realizzare i desideri del tecnico.

Che qualcosa nella pentola bianconera stia davvero bollendo è ormai palese. Il Monaco vuole a tutti i costi avere Conte in panchina nella prossima stagione per dare la scossa di temperamento a un ambiente patinato ancora troppo sottotono per poter sperare di rompere l'egemonia del Psg in Ligue 1. Per questo il club del Principato ha rilanciato l'offerta iniziale proposta al tecnico, mantenendo il triennale da 7,5 milioni l'anno (già rifiutati) ma aggiungendovi un budget per il mercato da 120 milioni di euro per permettere a Conte di costruirsi una squadra adatta alle sue esigenze. Uno scatto in avanti importante che ha fatto tentennare il tecnico, deciso a prendersi qualche giorno di riflessione per dare una risposta sia alla Juventus che al Monaco.