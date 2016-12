Monaco, Falcao sogna Balotelli: "Un giocatore importante"

10:34 - Radamel Falcao e Mario Balotelli, una coppia gol pazzesca, si potrebbe formare al Monaco. Almeno queste sarebbero le intenzioni dell'attaccante colombiano, che ad "AS" ha confidato la sua speranza di avere a fianco il numero 45 rossonero: "Il progetto del Monaco è ambizioso, normale che si vogliano giocatori importanti come Balotelli". Il giocatore ha poi aggiunto: "Io però penso solo a recuperare per il Mondiale".

Infine, Falcao rivolge un pensiero pieno di felicità anche agli ex-compagni dell'Atletico Madrid, autori finora di un'annata strepitosa: "Sono molto felice di quanto stanno facendo e gli auguro il meglio: nella vita di un calciatore le squadre si cambiano, la vita è così".