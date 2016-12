Milan-Vrsaljko: nulla di fatto dall'incontro Galliani-Preziosi

17:55 - Il Milan va avanti su Cerci. Dal vertice di Arcore tra Berlusconi, Galliani e Inzaghi è emersa chiaramente la volontà dei rossoneri di puntare sull'esterno in alternativa a Iturbe, che resta in pole nonostante il vantaggio della Juve sul giocatore. Intanto nel pomeriggio a Casa Milan incontro tra Galliani e Preziosi: niente di fatto ancora per il terzino del Genoa Vrsaljko mentre c'è un accordo di massima per il prestito di Matri.

Il Milan va quindi dritto su Cerci, considerato alternativa a Iturbe, per cui i rossoneri non hanno comunque perso le speranze nonostante l'offerta della Juve di 23 milioni più Quagliarella. Per quanto riguarda le altre operazioni, ancora nulla di fatto per Vrsaljko, che il Milan vorrebbe dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. Ma l'accordo con Preziosi non c'è. Via libera invece per il prestito di Matri, anche se c'è ancora il problema ingaggio: troppo alto.