Milan, Van Ginkel ha detto sì: visite e firma

23:40 - Marco Van Ginkel è un giocatore del Milan. II 21enne centrocampista olandese del Chelsea ha detto sì ai rossoneri ed è arrivato a Milano con l'agente Jensen per ultimare il trasferimento. Nella giornata di lunedì sono previste le visite mediche e poi la firma sul contratto. Con quest'ultimo colpo si completa il centrocampo milanista. De Jong, che il Daily Star voleva in orbita Manchester Utd, è stato invece dichiarato incedibile.

In Italia la notizia di De Jong allo United non ha trovato conferme. Vero è che i Red Devils hanno il numero 24 nel mirino da diverso tempo e, dopo il mancato arrivo di Vidal, Van Gaal ha espressamente chiesto il suo pupillo. Intanto Umberto Gandini, dirigente del Milan, ha smentito su twitter: "Lo United non ce l'ha mai chiesto".