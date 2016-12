Milan, trattativa con la Roma per Destro

21:19 - La cessione di Balotelli apre la ricerca di una nuova prima punta per il Milan. I nomi restano i soliti: Jackson Martinez, Destro, Torres. Suggestiva ma quasi impossibile la pista Falcao. Per il colombiano del Porto è difficilissima: il club portoghese non scende sotto i 30 milioni di euro. Ecco perché ha preso quota la pista Destro: Galliani ha incontrato il ds della Roma Sabatini a Forte dei Marmi: trattativa ufficialmente aperta.

Per Jackson Martinez martedì è il giorno decisivo, o la va o la spacca, ma per il Milan non ci sono grandi speranze. Perché il Porto, a prescindere dalla clausole rescissorie vere o presunte sul giocatore, non è disposto a scendere sotto i trenta milioni richiesti. E si sa quanto sia difficile trattare con il club portoghese. Martedì è il giorno perchè il Porto si gioca l'accesso alla Champions League contro il Lille, più che plausibile la presenza in tribuna al Do Dragao di alcuni emissari rossoneri ma la massima competizione europea - i padroni casa partono dal risultato favorevole di 1-0 conquistato in Francia - può essere uno stimolo importante per il colombiano.



E allora diventa apertissima la pista che porta a Destro. Venerdì Galliani ha telefonato a Sabatini per chiedere informazioni sul giocatore da sempre stimato in casa Milan, anche dal presidente Berlusconi. La Roma valuta Destro almeno 25 milioni e sta cercando di venderlo all’estero. Il Wolfsburg ha già presentato un’offerta concreta, ma l'attaccante non è convinto di andare in Germania. Il Tottenham invece ha manifestato più volte il suo interesse, ma ancora senza nessuna offerta. Ecco perché il Milan ha visto degli spiragli: e l'ad rossonero è tornato alla carica incontrando sabato Sabatini a Forte dei Marmi. Galliani infatti non può certo soddisfare la richiesta di Sabatini, nemmeno coi soldi in arrivo dal Liverpool per Balotelli. E allora sta pensando di proporre un prestito oneroso con un riscatto fissato intorno ai 12 milioni. Ma comunque la trattativa è ufficialmente aperta.



L'altro nome è quello di Fernando Torres. E' un giocatore con parametri fuori mercato per i rossoneri. Lo spagnolo al Chelsea guadagna infatti la bellezza di sei milioni e mezzo più premi. Però Mourinho gli ha già fatto capire di non puntare su di lui, con gli acquisti di Diego Costa e Drogba, e potrebbe metterlo alla porta. In quel caso il Chelsea, per liberarsene potrebbe accettare anche formule più fantasiose, tipo il prestito e magari anche pagando parte dell’ingaggio, una cosa che in passato il club di Abramovich ha fatto spesso. È un qualcosa che potrebbe prendere forma negli ultimissimi giorni di mercato.



Infine Cerci. Domenica è previsto nuovo incontro in Versilia tra Galliani e Cairo, ormai ce ne sono stati tanti. C’è sempre ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Lo sappiamo il Milan propone prestito oneroso e riscatto per arrivare così con una formula del 2+15 o 2+16 per soddisfare la richiesta di Cairo. Magari con qualche bonus.



Venerdì sera, comunque, l'ad del Milan è stato a cena con Branchini, procuratore tra gli altri di Pandev e Dzemaili. Per Dzemaili si aspettano i movimenti di mercato del Napoli. Ma con il Milan un accordo di massima c’è già e Galliani pensa di poter chiudere con De Laurentiis per 3 milioni.