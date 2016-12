Milan-Torres, mancano 2.5 milioni

19:20 - Mancano due milioni e mezzo e sei giorni. Tutto qui. La distanza tra il Milan e il sogno Fernando Torres è una forbice da stringere fino ad azzerare le perplessità. Un lavoraccio da portare avanti, pure in fretta, con il cuore in una mano e la calcolatrice nell'altra. Trovato l'accordo con il Chelsea, disponibile al prestito, resta da trovare quello con il giocatore. Che, oggi, chiede appunto due milioni e mezzo in più di quelli offerti dal Milan.

I conti, per restare alle questioni concrete che sono poi quelle che alla fine decidono il buon esito delle trattative, sono questi: Torres guadagna al Chelsea 6.7 milioni ma, tra luglio e agosto ne ha già incassati 1.2 dai londinesi. Ne mancano quindi da percepire 5 e mezzo. Galliani, come detto, è pronto ad arrivare a tre ma sa bene di dover lavorare molto perché convincere lo spagnolo ad abbassare le pretese non è per nulla semplice. Anche perché, e non è un dettaglio da sottovalutare, anche arrivando a coprire i 5.5 milioni che servono, Torres dovrebbe rinunciare ai probabili premi che porterebbe a casa rimanendo al Chelsea (Scudetto? Champions? Coppe varie?).



La strada, insomma, non è in discesa. E' una strada, una pista concreta, la pista da seguire con maggior attenzione, ma non una trattativa già chiusa. Anzi. Per questo in via Aldo Rossi non si tralascia nessun'altra possibilità. Borini piace a Inzaghi ma non convince troppo né la proprietà né il resto della dirigenza. In più il Sunderland ha messo sul piatto per il suo acquisto a titolo definitivo la bellezza di 18 milioni. Offerta che ha convinto il Liverpool a respingere la proposta di prestito arrivata dai rossoneri.



Mitroglu, invece, potrebbe battere la concorrenza sul traguardo. Il profilo del giocatore è di quelli che a Milanello piacciono: può arrivare con un prestito secco dal Fulham, ha un ingaggio ragionevole (1.7 netti) ed è immediatamente disponibile a prendere un aereo in direzione Milano. Ergo, low cost ed entusiasta di mettersi a disposizione di Pippo Inzaghi.



Nelle prossime ore, però, può davvero succedere di tutto. I soldi per Torres, ad esempio, potrebbero arrivare dalla cessione di un centrale. In alternativa, però, Inzaghi e Galliani potrebbero sempre decidere di abbandonare la pista centravanti per tornare sui famosi esterni. In questo caso, con Lestienne o Biabiany in prima fila, potrebbe anche riaprirsi una trattativa che oggi sembra chiusa. E, alla fine, potrebbe essere di nuovo Alessio Cerci il colpo di mercato dei rossoneri.

L'sms di Mourinho

Mentre il Milan è impegnato nella doppia trattativa con il Chelsea per Torres e van Ginkel, spunta un sms beffardo che Josè Mourinho avrebbe inviato ai dirigenti rossoneri. "Forse sono l'unico interista che vuole bene al Milan", avrebbe scritto in un messaggio l'allenatore del Chelsea. Josè Mourinho secondo quanto filtra, sarebbe d'accordo ma al momento non basta il suo benestare per concretizzare il doppio affare.