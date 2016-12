Milan: Torres in pole, l'alternativa è Borini

17:19 - E' ormai Torres l'obiettivo numero uno per l'attacco del Milan. Lo spagnolo è stato il principale argomento del pranzo avvenuto a Milanello fra l'a.d. Galliani, l'allenatore Inzaghi, il resto dello staff tecnico e il d.s. Maiorino. Il Chelsea è pronto a liberare il giocatore in prestito, ma c'è l'ostacolo dell'ingaggio pesante e per questo motivo il club di via Aldo Rossi sta valutando anche altre soluzioni. La principale alternativa è Fabio Borini.

Sono rimasti sei giorni per acquistare un centravanti, anche se il Milan conta di chiudere entro venerdì per avere a disposizione il nuovo attaccante già in vista dell'esordio di domenica contro la Lazio. Torres è il nome caldo, con il Chelsea che ha già dato l'ok per liberare lo spagnolo.



Lo scoglio più grande, però, riguarda l'ingaggio dell'attaccante, che il Milan non è disposto a pagare interamente. Ecco perché i rossoneri sperano che i londinesi, alla fine, accettino di contribuire in parte allo stipendio del giocatore.



L'alternativa principale, se l'affare Torres non dovesse andare in porto, è l'ex giallorosso Fabio Borini. Reduce da una stagione al Sunderland, l'italiano è di proprietà del Liverpool dove, però, non troverà spazio nemmeno in questa stagione. I rapporti tra Milan e Reds, come dimostrato dall'affare Balotelli, sono eccellenti e tra i due club ci sono già stati dei contatti per l'italiano. Le prossime ore saranno decisive.