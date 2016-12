Milan: Taarabt sbarca in Italia nel nome di Seedorf

00:51 - Continua la campagna acquisti del Milan. I rossoneri hanno chiuso per Adel Taarabt, trequartista marocchino che arriva in prestito dal Fulham (ma è di proprietà del Qpr). La trattativa ha subito una decisa accelerazione grazie a Seedorf che ha sentito il giocatore e punta molto su di lui. Giovedì l'arrivo in Italia e le visite mediche di rito. Salta però lo scambio con Zaccardo, cercato dal Marsiglia ma più desideroso di tornare al Parma.



Inizialmente sembrava che l'operazione potesse andare in porto solo grazie a uno scambio di prestiti con Zaccardo, ma il difensore non si accaserà ai Cottagers (sarà il Qpr a procurare un difensore al tecnico Meulensteen). L'arrivo di Taarabt, in prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, è stato fortemente voluto proprio da Seedorf, che lo ha sentito personalmente per confermargli la sua fiducia e il buon esito della trattativa. Taarabt, che guadagnerà la parte restante degli 1,5 milioni di euro di ingaggio, è atteso a Milano per giovedì mattina verso le 10.30, per poi sostenere le visite mediche. Non continuerà a Londra invece la carriera di Zaccardo: il difensore piace al Marsiglia ma è restio a trasferirsi in Francia. Più probabile un suo ritorno al Parma.

In prestito al Fulham fino a fine stagione, ma ormai ai margini del progetto del nuovo manager Rene Meulensteen, Taarabt è stato vivamente consigliato al Milan da Flavio Briatore, che ha potuto ammirarlo da vicino ai tempi del Qpr. Trequartista estroso, 24 anni, il "CR7 del Marocco" in passato era finito sui tabloid anche per qualche colpo di testa. Come quando, sostituito contro il Fulham, è uscito dallo stadio indossando ancora la tuta ed è tornato a casa in autobus, facendosi scattare anche alcune foto accanto a dei tifosi. Chissà se Seedorf riuscirà a farlo rigare e rendere al massimo. "Sfondare in rossonero mi aprirebbe le porte di grandissime squadre come il Real Madrid o il Barcellona - aveva dichiarato in passato il marocchino -. In Italia non ci sono mai stato, ma a parte il San Paolo, vedo in tv che la maggioranza degli stadi sono tristi, vuoti. Rinuncerei a quelli inglesi solo per il Milan. Ammiro il lavoro di Conte ma preferisco la cultura milanista. In Italia, mi piace Cassano".