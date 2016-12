Milan, Taarabt e Rami sono il futuro 

14:14 - Adil e Adel, il vento marocchino spinge il Milan. Rami e Taarabt i due nuovi innesti rossoneri si sono guadagnati la fiducia di Seedorf a suon di buone prestazione. I due sono arrivati a gennaio e hanno una cosa in comune, oltre alle origini. Entrambi sono in prestito con diritto di riscatto: i rossoneri in estate dovranno sborsare 14 milioni di euro per trattenerli. Sette al Valencia per il difensore e sette al Qpr per il trequartista.

Il mercato estivo è ancora lontano, ma il Milan ha praticamente messo a segno i primi due colpi. I due franco-marocchini se continueranno così saranno sicuramente riscattati da Galliani che dopo la vittoria contro i blucerchiati ha esultato così: "Marocco batte Samp due a zero. Ha vinto il 'Milan di gennaio'". Il Milan di gennaio sarà anche quello del futuro.

Taarabt è un diamante grezzo, ma Seedorf lo sta plasmando. Da riserva al Fulham eccolo a titolare fisso nei rossoneri. L'infortunio di Robinho lo ha lanciato e lui con due gol, ma non solo, ha conquistato la fiducia di compagni e allenatore. Il bad boy in Italia si è trasformato in bravo ragazzo.

Poi c'è Rami che sulle spalle porta il numero 13. Un'eredita importante, quella di Nesta, che non sembra pesare sulle spalle dell'imponente difensore. Dopo le prime prestazioni in chiaro scuro con Allegri, Adil è diventato titolare inamovibile al centro della difesa con Clarence. Le ultime due prestazioni sono state ottime: solido e puntale dietro, pericoloso davanti.

Non a caso Rami e Taarabt sonostati gli unici due titolari contro Atletico e Samp.