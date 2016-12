Milan su Fernando: Galliani ha un accordo col giocatore

13:43 - A fari spenti il Milan ha praticamente messo a segno un altro colpo di mercato importante: Galliani ha trovato l'accordo con il centrocampista del Porto Fernando. Il 26enne brasiliano con passaporto portoghese a giugno sarà svincolato e può arrivare in rossonero a parametro zero. L'ad rossonero potrebbe anche provare a portarlo subito a Milanello, ma il margine di trattativa con i portoghesi è, in questo senso, prossimo allo zero.

Battuta la concorrenza di Napoli e Inter. Fernando non potrà giocare gli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid poiché ha giocato tutte e sei le partite del girone con i lusitani e per questo Galliani non forzerà la mano per averlo subito. Anche perché la richiesta del Porto per farlo partire a gennaio si aggira attorno agli 8 milioni di euro: troppi per un giocatore in scadenza che, quindi, tra sei mesi può essere tesserato senza esborso di denaro.



Il blitz di Galliani è avvenuto nello stretto giro di qualche giorno. L'ad rossonero ha incontrato Araujo, agente del centrocampista, e ha chiuso subito o quasi. Accordo fatto e palla al Porto.

"Il Polpo", questo il soprannome di Fernando per la capacità di recuperare palloni in mezzo al campo, vanta già un'ottima esperienza internazionale con 34 presenze in Champions e 16 in Europa League (vinta con Villas Boas).