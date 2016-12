Milan, spunta l'ipotesi Mbia 

16:05 - Nel giorno delle visite mediche di Armero e Diego Lopez spunta un nuovo obiettivo per il Milan: Stephane Mbia. Galliani ha fatto un primo sondaggio per il centrocampista camerunese, con passaporto anche francese, che è attualmente svincolato dal Qpr dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito al Siviglia. Il mediano in Spagna ha vinto l'Europa League da protagonista e ora è in cerca di una squadra: un'occasione da cogliere al volo per i rossoneri.

Sul centrocampista, che non ha trovato l'accordo con gli inglesi del Qpr, c'è da battere però una folta concorrenza europea: da quella del Rubin Kazan a quella del Galatasaray di Prandelli come scrive Tuttosport. Il 28enne è reduce da un buon Mondiale con la maglia del Camerun e la sua ultima stagione al Siviglia è stata ottima. Al Milan serve proprio uno dal suo profilo, intanto per sostituire Montolivo che fino a dicembre sarà fermo a box, e poi per tutelarsi in caso di partenza di Nigel De Jong, sempre nel mirino del Manchester United di Van Gaal.