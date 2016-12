Milan, spesa a Barcellona: sondaggi per Dani Alves e Song

17:49 - Dalla Spagna sono convinti: il Milan sta guardando con interesse a due giocatori del Barcellona. A riportarlo è il quotidiano online Mundo Deportivo che avvicina i rossoneri a Dani Alves e Alex Song. Il terzino brasiliano, già tornato a Barcellona per trascorrere le vacanze con i figli, è in scadenza di contratto nel 2015 ma non sembra aver intenzione di rinnovare. In questo stallo i dirigenti rossoneri proverebbero a sondare il terreno.

L'affare è sicuramente più complicato di quanto sembri. Dani Alves infatti guadagna circa 5 milioni di euro l'anno, ostacolo importante per una società come il Milan che sta cercando di limitare i costi. In più le pretendenti per il brasiliano non mancano, Psg su tutti. Da parte sua Alves ha dichiarato di voler rispettare il contratto con il Barcellona, ma resta da vedere la volontà del club di perdere un giocatore importante a costo zero nel 2015. Diversa, ma non meno complicata, la situazione del 26enne centrocampista Alex Song. Il camerunese non si è mai ambientato in Spagna, ma non mancano le richieste dalla Premier League.