Milan, solo 2 per la panchina: Ancelotti o Seedorf

10:25 - Alle ore 23 di sabato 24 maggio, si comincerà a capire chi siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione, anche se il modo verbale da usare per questa vicenda è uno solo e sempre il condizionale. Nel caso di sconfitta del Real Madrid, voci dalla Spagna parlano di un molto probabile esonero di Carlo Ancelotti, l'unica alternativa valida oggi a Clarence Seedorf.

Adriano Galliani sarà a Lisbona per la finale di Champions League. Nell'occasione parlerà anche con i dirigenti del Valencia per l'affare Rami, ma potrà capire da vicino se ci siano margini per un ritorno del tecnico di Reggiolo sulla panchina rossonera. Carlo Ancelotti, quando nei giorni scorsi, si era parlato della clamorosa possibilità, aveva confidato che non lo avrebbe escluso, ma fra 1 o 2 anni.

L'allenatore che tutto ha vinto nel Milan rappresenta la soluzione ideale per Silvio Berlusconi, che, in caso di rifiuto, non prenderebbe in esame altre soluzioni. Né Donadoni, mai contattato dal club, né Spalletti, né Inzaghi, ritenuto bisognoso di esperienze, troppo complicata la soluzione Prandelli.

Così, anche per questioni legate all'oneroso contratto, non rimarrebbe che Clarence Seedorf, con la certezza che i dirigenti rossoneri dovrebbero innanzitutto affrontare i problemi legati al rapporto con l'attuale staff tecnico e con tanti forse troppi giocatori. Perso certamente Tassotti, con lui rimarrebbe Valerio Fiori come preparatore dei portieri, è da capire quali saranno le intenzioni di Ignazio Abate, Cristian Zapata, poco impiegati, ma anche quelle di Cristian Abbiati, di Daniele Bonera, dello stesso Balotelli. Insomma risolto un problema potrebbero nascerne altri altrettanto spinosi.