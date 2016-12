Milan, Seedorf a rischio esonero: c'è l'ultimatum di Berlusconi 

09:59 - Situazione Milan sempre più intricata. Le voci, i rumors e le notizie vere o non vere si susseguono. Dopo le presunte affermazioni di Silvio Berlusconi ("Il Milan è una squadra costruita male. Seedorf non è in discussione e sarà l'allenatore anche l'anno prossimo") la posizione del tecnico sembrava più che mai salda, ma non esiste però la conferma di queste frasi. In giornata indiscrezioni circa un futuro che invece dipenderebbe dalle prossime due trasferte a Roma e a Firenze.

Seedorf appare tranquillo sicuro che sia stato chiamato non solo a risolvere una situazione complicata, ma a lavorare per il futuro saldo dall'appoggio del presidente che lunedì ha messo al centro del suo lavoro il Milan che continuerà ad avere un duopolio come amministratori delegati. Adriano Galliani, dopo le dimissioni respinte il 9 ed il 29 novembre scorsi, ha ancora riscosso la fiducia del presidente nell'incontro di Arcore sabato sera. Anche Barbara Berlusconi, tramite il suo entourage, conferma che i rapporti tra lei e l' ad sono improntati alla massima collaborazione.

Non sono state per nulla gradite le parole di Paolo Maldini che ha parlato di un "Milan distrutto", di un Galliani "onnipotente" e di una Barbara Berlusconi definita "non esperta di calcio". Dunque la parola, anzi, la palla ai calciatori che dovranno dimostrare di essere dalla parte del loro tecnico, con due grandi partite restituendo la convinzion,e forse un po' scemata, al loro presidente che la scelta Seedorf sia stata quella giusta. Il Milan e l'opinione dei dirigenti e dei tifosi rossoneri non può comunque contuinare a precipitare così.