Milan, Scuffet era già preso: saltò tutto per la scuola

17:11 - Il Milan e Scuffet, due strade che a gennaio sono state molto, molto vicine. Come riporta il "Corriere della Sera", nella finestra di mercato invernale Inzaghi chiese un portiere da mettere in rosa: Galliani trovò l'accordo con Pozzo per Scuffet, a 1 milione di euro. L'affare saltò, per la reticenza dei genitori a far cambiare scuola al figlio a metà di un anno scolastico. E il valore ora è di 10 milioni. Lungimiranza.

Pare che Galliani abbia tentato di convincere la madre di Simone dicendole: "Signora, ci sono ottime scuole anche a Milano, mi creda". Ciò nonostante, la famiglia ha tenuto il ragazzo a Remanzacco, 7 km da Udine. Ed ora i paragoni con Buffon si sprecano, Prandelli lo ha già convocato per uno stage in Nazionale e il valore è decuplicato. Per la gioia di Pozzo, e per la serenità di Scuffet: che a Udine sembra avere tutto quello di cui ha bisogno, almeno per ora. E sicuramente per la gioia estrema di Alberto Gori, il portiere rivelazione del Brescia che Galliani ha messo a disposizione di Inzaghi.