Milan, Robinho non parte per gli Usa e summit di mercato

23:06 - In casa Milan sono ore decisive per Robinho. Incontro tra Galliani e l'agente del brasiliano, Marisa Ramos con relativi avvocati. Le parti devono sbloccare una situazione che dovrebbe portare all'addio del giocatore. Alle porte c'è il passaggio di Binho agli Orlando City, dove ritroverà Kakà. Prima della Mls il 30enne attaccante dovrebbe essere parcheggiato in Brasile, dove interessa a Santos e Flamengo. Intanto il giocatore non parte per gli Usa.

"Non abbiamo ancora comprato Robinho, ma stiamo parlando con il Milan - ha confermato il presidente degli Orlando City, Flavio Augusto da Silva - . Nel caso in cui riuscissimo a comprare Robinho, per il suo destino nei prossimi sei mesi sarà decisiva la sua volontà". L'unico intoppo è che il Milan chiude un minimo di conguaglio per il cartellino, non volendolo perdere a costo zero.



PER IL BRASILIANO ARRIVATE ALTRE OFFERTE

Intanto trapela un'altra notizia sempre in merito al brasiliano: quella secondo cui non ci sarebbe solo la squadra di Orlando pronta a portare via da Milano Binho, ma anche altri club. Una cosa è certa, comunque, ormai il rossonero non sarà più il colore della maglietta di questo giocatore.