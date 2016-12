Milan: Robinho, il Cruzeiro si allontana: "Non lo compreremo"

22:19 - Tutto da rifare, o forse, solo strategia. Sta di fatto che dalla fumata bianca si è passati alla fumata nera. Robinho e il Cruzerio sono lontani, specialmente dopo le parole del ds Alexandre Mattos. "Non compreremo Robinho, non abbiamo trovato l'accordo economico", ha detto a calciomercato.com. Si parlava, infatti, di 1,8 milioni di ingaggio. Il Milan, invece, pare riapre anche la pista per Taarabt con Galliani che ha pranzato col suo procuratore.

In casa Milan, quindi, si continua a lavorare anche se la sensazione è che comunque il brasiliano possa partire. C'è da valutare pure la proposta dell'Atletico Mineiro. A sentire l'agente dell'attaccante non ci dovrebbe essere problema a trovare una squadra interessata al brasiliano e disposta a sobbarcarsi il pesante ingaggio, ai microfoni di 'Lancenet' infatti ha detto: "Esistono diverse opzioni. E' un giocatore che ha un grande mercato, ha la possibilità di andare in diversi paesi, ma non c'è ancora nulla di definito".

Intanto c'è l'idea di un ritorno forte su Taarabt che il rossoneri non hanno riscattato a fine stagione (troppi i 7 milioni richiesti) e che la scorsa stagione ha dimostrato di essere decisamente all'altezza.

Si diceva del pranzo tra Adriano Galliani e Kia Joorabchian (agente del centrocampista). Faccia a faccia sicuramente interlocutorio ma che potrebbe aver gettato le basi per un futuro ancora insieme.

Ultima annotazione, l'a.d. milanista e Joorabchian potrebbero anche aver parlato di Douglas Costa, in fuga, come altri dalla caotica situazione dello Shakhatr Donetsk.