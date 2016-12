Milan, ritorno di fiamma per Ljajic

15:44 - Dopo i colpi in entrata, la Roma si prepara a vendere. L'arrivo di Iturbe e il pressing su Carrasco hanno liberato infatti Adem Ljajic, che è finito nel mirino del Milan. Per i rossoneri si tratta di un ritorno di fiamma. Per il serbo, pagato dalla Roma 13 milioni, Galliani ha messo sul piatto un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 7/8 milioni. Ora si attende la replica del club giallorosso.

Si tratta, dunque. Il Milan fa sul serio e non è detto che l'offerta per Ljajic possa salire ancora, specialmente se riuscirà a cedere Robinho. L'addio al brasiliano consentirebbe infatti ai rossoneri di risparmiare 12 milioni di euro (l'ingaggio di due anni) e di operare sul mercato con maggiore incisività e potenza di fuoco.