Milan: Rami bocciato, Diego Lopez per la porta

14:40 - La stagione deve ancora giungere al termine ma il Milan guarda già al prossimo mercato. Dalla Spagna giungono voci su un interesse per Diego Lopez, portiere del Real Madrid, e su un mancato riscatto di Adil Rami. Il francese, arrivato in prestito dal Valencia, non avrebbe convinto l'ambiente, in particolare il tecnico Seedorf: proprio il giudizio di Clarence potrebbe spingere la società a chiudere l'esperienza del francese a fine stagione.

Il Valencia vorrebbe 6,5 milioni di euro ma a questo punto il Milan potrebbe agire in maniera diversa: in quest'ottica andrebbe letto l'interesse per Alex del Paris Saint Germain. Per la porta invece, con Abbiati che resterà ma verosimilmente come riserva, i rossoneri avrebbero individuato in Diego Lopez il suo erede: lo spagnolo che al Real Madrid si alterna con Casillas, 32 anni, potrebbe arrivare per circa 5 milioni di euro. E' un giocatore esperto e di sicuro rendimento.