Milan-Rami, ancora nulla di fatto 

15:37 - Non si sblocca l'affare Rami per il Milan: Galliani non ha ancora trovato un accordo con il Valencia. Ieri sera l'ad rossonero ha fatto l'ennesimo tentativo con gli spagnoli con l'intenzione di portare il difensore, che si trova a Milano, oggi alla presentazione della stagione a Casa Milan. Nulla da fare perché tra richiesta e offerta mancano circa 500mila euro. Il difensore in serata ha twittato: "Grazie a tutti, ma devo tornare al Valencia". Poi è tornato sui suoi passi cancellando il post e scrivendo: "Aspettiamo... Forza Milan".

Il Milan ha offerto circa 3,5 milioni di euro, mentre gli spagnoli ne vorrebbero almeno 4, euro in più euro meno. Galliani però non vuole andare incontro al Valencia della nuova proprietà di Singapore. La fumata bianca è ancora lontana e neanche la volontà del giocatore di rimanere a Milano dopo il prestito sembra sbloccare l'affare.