Milan, Raiola: "Se vogliono vendere Balotelli mi chiameranno"

20:20 - "E' fondamentale per Mario andare a giocare dove lo vogliono bene e al Milan qualcuno gli vuole bene, altri no", Mino Raiola torna a difendere Balotelli. Lo aveva già fatto dopo le mille critiche post-Mondiale e lo fa ancora una volta ora che il suo assistito è al centro del mercato. La sua storia in rossonero potrebbe anche chiudersi a breve. La Premier chiama e SuperMario ci pensa. D'altronde dice l'agente "se non lo vogliono più mi chiamano".

"Le critiche a Mario sono normali, la Nazionale italiana aveva un solo giocatore: Mario Balotelli", ha detto Raiola in un'intervista a Rai Sport. "E' stato un signore: lo hanno attaccato tutti, nessuno lo ha difeso, nemmeno la Federazione. Credevo facesse parte dell'Italia ma non è stato così".

Lasciando il discorso Nazionale e ritornando a quello sul Milan, il procuratore del rossonero spiega: "Credo che Berlusconi abbia ragione quando dice che nessuno è incedibile. Solo il Milan può cedere Balotelli, lui ha un contratto con i rossoneri: se non lo vogliono più tenere mi chiamano per incontrarli in sede e sono pronto a discutere con loro. Voi pensate che in Italia ci sia un attaccante più forte di Balotelli? Mario ha un contratto col Milan, la società mi ha chiamato ed è incedibile. Non sono stato in Brasile e non ho mai incontrato Wenger".