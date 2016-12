Milan, raggiunto l'accordo con Essien: manca l'ok del Chelsea

23:09 - Svolta nella trattativa tra il Milan e il Chelsea per Michael Essien. L'agente del ghanese, Fabienne Piveteau, è arrivato a Milano e ha incontrato i dirigenti rossoneri all'Hotel Melìa. Le due parti avrebbero raggiunto l'accordo per il prestito del giocatore. Per la chiusura dell'operazione manca ora l'ok dei Blues. Se l'affare andrà in porto, il centrocampista dei Blues potrebbe essere impiegato dal Milan anche in Champions League.

Essien ha già accettato l'ipotesi Milan, rifiutando l'offerta del Galatasaray. Dei sei milioni di ingaggio annui pattuiti con il Chelsea, la metà continuerebbe ad essere pagata proprio dal club londinese. Novità importanti sull'operazione potrebbero arrivare in giornata.