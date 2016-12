Milan, più Romulo che Criscito 

13:13 - Non si è parlato solo di Cerci e Lavezzi nel vertice di mercato ad Arcore. Il Milan, infatti, ha bisogno di rinforzare anche il reparto difensivo, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Sono due i nomi attorno ai quali si rivolgono le attenzioni rossonere: Romulo e Criscito. Due obiettivi non facili da raggiungere visto che il Verona chiede 8 milioni per l'italobrasiliano, mentre Villas Boas non vuole che lo Zenit si liberi del campano.

A questo punto molto potrebbe dipendere da un'eventuale cessione di Abate alla Juve. Non è un mistero che Allegri lo abbia chiesto con discreta insistenza e proprio i soldi incassati da questa operazione potrebbero essere investiti subito sull'esterno che serve a Inzaghi. Al momento sembra difficile che si possa arrivare a Criscito e non solo perché la squadra di San Pietroburgo vuole 15 milioni di euro (il contratto scadrà nel 2016). Secondo il suo agente Andrea D'amico Villas Boas "vuole tenerselo" e il fatto che guadagnai quasi 3 milioni di euro è un ulteriore ostacolo alla buona riuscita dalla trattativa. Così la pista che porta a Romulo appare la più praticabile. Perché l'ingaggio del giocatore (si poterebbe arrivare a 1 milione dai 700mila attuali) rientra nei parametri del Milan e perché anche se è vero che il verona non vuole contropartite tecniche, lo è anche che la cifra richiesta è abbordabile. Oltretutto dal punto di vista tecnico potrebbe giocare sulla destra, permettendo a De Sciglio di tornare a sinistra, cosa non possibile con l'arrivo di Criscito. Nelle ultime ore, poi, è tornato d'attualità un nome che era già finito sul taccuino del Milan: si tratta del colombiano Armero, per il quale l'Udinese chiede 7 milioni di euro.