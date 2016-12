Milan, pista Erik Lamela: è l'alternativa a Cerci

09:44 - Sono tanti i nomi per l'attaccante esterno che Pippo Inzaghi vorrebbe per il suo Milan. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Erik Lamela, mai completamente ambientato a Londra sponda Tottenham, e pronto a tornare in Italia qualora i rossoneri chiamassero. Indiscrezioni raccolte da SportMediaset confermano l'interesse per l'argentino che arriverebbe a Milano a titolo definitivo e non in prestito, ma solo come alternativa al granata Cerci.

La questione è ancora a una fase di approccio a titolo informativo, ma la figura di Lamela è gradita all'idea di gioco che Inzaghi vorrebbe dare alla sua squadra. Niente prestiti però, la volontà del Milan è quella di tentare l'assalto al ventiduenne argentino qualora la trattativa con il Torino per Alessio Cerci si arenasse definitivamente. Una cifra da trattare con il Tottenham che nel 2013 lo strappò alla Roma per 30 milioni più 5 di bonus, ripagati da 1 gol in diciassette presenze e solo nove in Premier League. Anche per questo motivo il Milan potrebbe usufruire di uno sconto dagli Spurs per il cartellino e dal giocatore sul suo ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Se le condizioni si avvereranno potrebbe essere lui quello "forte" in arrivo promesso da Galliani.