Milan, per Matri spunta la Samp

14:33 - Non c'è solo la Lazio sulle tracce di Alessandro Matri. L'attaccante rossonero, dichiarato incedibile da Galliani ma in realtà pedina fondamentale per il mercato del Milan, è stato infatti chiesto dalla Samp, che ha bisogno di una punta per sostituire il partente Pozzi. In cambio i blucerchiati potrebbero offrire a Galliani la seconda metà di Poli o, addirittura, la comproprietà di Obiang e Kristicic. Il Milan è pronto a trattare.

Due tavoli aperti e l'incedibilità di Matri salta nello stretto giro di 24 ore. Il Milan prende atto dell'interesse per il suo attaccante e siede al tavolo con trattare. Con la Lazio da una parte, provando a mettere a segno il colpo Lulic - esterno tuttofare che servirebbe come il pane ad Allegri -, e, ora, con la Samp per un affare che potrebbe muovere molto.I blucerchiati mettono infatti sul piatto roba buona, giovani di qualità come Obiang e Kristicic - si parla di comproprietà - o la seconda metà di Poli, giocatore però per il quale il Milan vorrebbe prendere ancora tempo. Certo è che dal niente di un paio di giorni fa a oggi sul fronte Matri le acque cominciano ad agitarsi. Il mercato del Milan, comunque già a posto con gli arrivi di Rami e Honda, dipende dalla cessione dell'ex Juve. Galliani nel frattempo ha smentito ai microfoni si Sampdorianews.net ogni trattativa per l'attaccante lodigiano, ma potrebbe rivelarsi solo una mossa strategica.