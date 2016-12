Milan, per Matri è sfida tra Inter e Fiorentina 

14:29 - Alessandro Matri è uno dei prezzi pregiati di questa sessione di mercato. Il Milan è disposto a cederlo e le pretendenti certo non mancano: alla Fiorentina si è aggiunta l'Inter, ma attenzione perché il bomber rossonero interessa anche all'estero, specificamente in Premier League ad Everton e Tottenham. Tramontata ormai la pista Sampdoria. I prossimi giorni saranno decisivi con Galliani che valuterà tutte le proposte e sceglierà quella migliore.

Nelle ultime ore l'Inter si è inserita prepotentemente nella corsa a Matri con una proposta chiara: scambio con Kuzmanovic. I rossoneri ci stanno pensando perché sono a caccia di un centrocampista di esperienza, arruolabile in Champions League, e il serbo ha il profilo adatto. Già in passato il Milan aveva provato a strapparlo allo Stoccarda prima del suo approdo in nerazzurro. Un scambio utile sia a Mazzarri che ha chiesto una punta, sia ad Allegri. Per questo la pista è percorribile.

Il bomber, però, preferirebbe la Fiorentina che al momento sta meglio rispetto all'Inter e sembra avere un progetto più solido. Naturalmente il Milan non vorrebbe rinforzare quella che è ancora considerata una diretta rivale, ma la dirigenza rossonera ha comunque ascoltato la proposto dei Della Valle: si parla di un prestito. Tramontata invece la pista Sampdoria, il giocatore ha un ingaggio troppo elevato per le casse blucerchiate.

Attenzione alle sirene inglesi che potrebbero presentarsi dal Milan con un'offerta economicamente migliore. Il Tottenham starebbe cercando il sostituto di Defoe, andato al Toronto, mentre l'Everton vorrebbe rinforzare il suo parco attaccanti per tentare la difficile qualificazione in Europa League.