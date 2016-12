Milan, per la porta caccia a Schmeichel jr

12:13 - Clarence Seedorf punta a un figlio d'arte per la porta del Milan. Dall'Inghilterra arriva infatti l'indiscrezione secondo cui il club rossonero avrebbe contattato il Leicester City per Kasper Schmeichel, erede del famoso Peter, storico estremo difensore del Manchester United, dove ha militato dal 1991 al 1999 e con cui ha vinto cinque campionati e una Coppa dei Campioni. Kasper, classe 1986, è in scadenza di contratto a giugno.

Kasper Schmeichel ha iniziato la sua carriera nel 2003 nel Manchester City, in coincidenza con il trasferimento del padre ai Citizens. Arriva al Leicester nel 2011 e firma un contratto triennale, voluto fortemente da Eriksson, già suo allenatore ai tempi del City. Il Milan vorrebbe tesserarlo alla fine della stagione a parametro zero ma potrebbe anticipare i tempi pagando un conguaglio. Per la porta rossonera ci sono anche i nomi di Marchetti e Perin.