Milan, per la panchina oltre a Emery c'è anche Jorge Jesus 

17:29 - La Decima del Real restringe la lista dei candidati per la panchina del Milan. O meglio, ne elimina uno che di certo ora non si muoverà da Madrid: Carlo Ancelotti. Suggestione durata una settimana e tramontata nella notte di Lisbona: ora la rosa resta ristretta a Emery, l'emergente, a Inzaghi, la scomessa, a Donadoni, l'outsider e al nuovo arrivato, Jorge Jesus. Con Spalletti che piace ma costa troppo e Seedorf aggrappato al suo contratto.

Evidentemente più che la finale di Champions a colpire la dirigenza rossonera è stata quella di Europa League, se è vero come è vero che dopo il tecnico del Siviglia anche quello del Benfica è finito sull'agenda di Adriano Galliani. E se il colpo di fulmine per Emery ha una scadenza ravvicinata - o il Milan chiude alla svelta oppure scatta il rinnovo già concordato tra l'allenatore e il Siviglia - quello per Jorge Jesus è storia recentissima, frutto di una chiacchierata e di una cena a Lisbona in cui l'ad rossonero avrebbe sondato il terreno con l'uomo che ha guidato il Benfica nelle ultime stagioni e che con le Aquile ha ancora un anno di contratto.



Sondaggi, contatti, colloqui: alla fine la parola passerà però al presidente Berlusconi. Prima le elezioni poi il Milan: solo la convocazione del Consiglio chiarirà la dead-line e alzerà i veli sulla panchina rossonera. Ad oggi è questa l'unica certezza.