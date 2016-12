Milan, Pazzini e Matri a rischio cessione

14:41 - Non c'è solo Mario Balotelli in uscita dal Milan. Il mercato rossonero delle punte potrebbe riguardare anche Giampaolo Pazzini e Alessandro Matri, quest'ultimo dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina. Il Milan, infatti, è deciso a riportare a casa Alberto Paloschi prendendo in considerazione offerte importanti per le due punte. Su Pazzini potrebbe esserci il Napoli, mentre Matri al Palermo: il problema di entrambi è l'ingaggio.

Tutti questi indizi, fanno una prova. Il mercato estivo delle punte rossonere sarà rovente, più in uscita che in entrata. Se Mario Balotelli è sulla bocca di tutti per il probabile addio dopo il Mondiale, le ultime notizie vedono traballare anche le posizioni di Pazzini e Matri. Il Milan infatti riporterà a casa Alberto Paloschi dopo la buona annata al Chievo Verona su indicazione di Pippo Inzaghi, che vorrebbe anche arrivare al - difficile - colpo Mandzukic. Ecco che dunque almeno una delle altre due prime punte diventerebbe un esubero. Le offerte non mancano. Pazzini piace da tempo al Napoli che potrebbe riprovare a portarlo al San Paolo durante l'estate. Diverso il discorso per Matri che la Fiorentina non riscatterà dopo i sei mesi in viola. Per lui ci sarebbe l'approccio del Palermo, ma l'ingaggio dell'ex juventino è troppo alto per gli standard rosanero. Da monitorare la situazione di El Shaarawy, mentre per Niang le porte di Milanello rimarranno chiuse, come confermato dal nuovo agente del giocatore: "Incontrerò Galliani per cercare una squadra dove far crescere ancora il ragazzo".